Продюсер Игорь Тарнопольский заявляет, что инцидент во время выступления Джамалы в финале «Евровидения», когда пранкер Виталий Седюк обнажил ягодицы, можно было предотвратить. Об этом он заявил в интервью Karabas Live.



«Была масса способов этого избежать – переключить план, включить бэкап-копию, не менять расстановку охраны», - сказал он.

По его словам, командовали охранниками люди, которые руководили эфиром. А так, отметил продюсер певицы, быть не должно. Охранникам сказали отойти от сцены, чтобы якобы не мешать эфиру, они и отошли. Седюк явно следил за этим и понял, что можно действовать.

«В итоге мы получили в эфире жопу. И теперь никто не обсуждает песню. Все обсуждают жопу. Что в итоге? Джамала привезла в Украину «Евровидение», и в итоге – номер «Заманили» был в рекламной паузе, на «I Believe In U» была жопа, на красную дорожку ее не пустили, и еще «мы ей заплатили целый миллион гривен из бюджета». Таков итог этого конкурса для Джамалы. Это факты», - подытожил Тарнопольский.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.