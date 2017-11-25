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Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона из-за отказа предоставить политическое убежище. Об этом сообщает издание Anticoruptie.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

4 октября Чаус был отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

6 октября Молдова отказала Чаусу в предоставлении политического убежища.

27 октября Интерпол объявил его в розыск.
ForUm

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