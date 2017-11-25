Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло и передало Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками Министерства внутренних дел гражданским лицам наградного оружия.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

6 июля текущего года детективы Главного подразделения детективов НАБУ на основании решения Соломенского районного суда Киева внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований о начале расследования уголовного производства по факту вероятного совершения должностными лицами МВД Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту осуществления безосновательного и бесплатного (без компенсации стоимости) награждения гражданских лиц короткоствольным нарезным огнестрельным оружием вопреки интересам службы и нормам действующего законодательства», - говорится в ответе.

При этом НАБУ указывает, что САП определило подследственность данного уголовного производства за другим правоохранительным органом, куда и были переданы материалы расследования.

Какой именно орган на данный момент расследует указанное производство, не сообщается.

В то же время в ответе подчеркивается, что со 2 марта текущего года детективы бюро расследуют уголовное производство по факту совершения должностным лицом МВД завладения в пользу третьих лиц огнестрельным оружием путем злоупотребления своим служебным положением.

Ранее статистику вручения «наградных» пистолетов, автоматов и пулеметов, которая велась в МВД, публиковал в социальной сети Facebook сам Арсен Аваков. По его словам, за 2014-2016 годы он собственноручно вручил 1 322 «ствола», около 100 из которых достались гражданским лицам.