также в разделеОбщество
В Нежине порозевело озеро 8
Опубликована карта «путешествий» львовского мусора 19
В Москве задержали журналиста УНИАН 35
Рада приняла закон о дорогах оборонного значения 21
Аудиторы назвали причины убыточности «НСК «Олимпийский» 12
Международные инспекторы проверяют военные объекты в Украине 17
ГПУ: Над делом Шеремета работают 35 полицейских и три прокурора 15
СБУ объявила заочное подозрение «главе» центробанка «ДНР» 22
Уже 2 тысячи донецких полицейских просят лишить Парасюка неприкосновенности 81
Нацсовет пригрозил отключить белорусский телеканал из-за Крыма 26
СНБО: Запуски украинских ракет прошли успешно 249
Президент Польши требует назначить военного атташе в Украине 31
УГО проводит служебное расследование по инциденту с правоохранителями в ВР 36
Завтра в Украине потеплеет до +18 36
Активисты заблокировали «Сбербанк» в Запорожье 41
Наталья Окунская получила во Франции политическое убежище, спасаясь от члена комитета ПАСЕ по правам человека 55
ГПУ закрыла дела против Яценюка 41
Робби Уильямс готов представить Россию на «Евровидении» 51

Процедура экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину уже начата.

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь  Українським Новинам.

«Процедура экстрадиции начата», - сказал он.

При этом прокурор не смог уточнить, сколько времени она займет.

По его словам, Чаус продолжает находиться в следственном изоляторе и отказывается от дачи показаний.

Прокурор также уточнил, что, если истечет срок ареста Чауса или его не продолжат, судью могут задержать и арестовать по запросу Украины как подозреваемого во взяточничестве.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

2 марта суд в Молдове арестовал Чауса на 15 суток.

9 марта защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Как известно, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года