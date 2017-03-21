Процедура экстрадиции судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину уже начата.

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь Українським Новинам.

«Процедура экстрадиции начата», - сказал он.

При этом прокурор не смог уточнить, сколько времени она займет.

По его словам, Чаус продолжает находиться в следственном изоляторе и отказывается от дачи показаний.

Прокурор также уточнил, что, если истечет срок ареста Чауса или его не продолжат, судью могут задержать и арестовать по запросу Украины как подозреваемого во взяточничестве.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

2 марта суд в Молдове арестовал Чауса на 15 суток.

9 марта защита беглого судьи обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Как известно, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.