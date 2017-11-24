Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий ушел в отставку по состоянию здоровья.

Об этом говорится в заявлении «министра госбезопасности ЛНР» Леонида Пасечника, сообщает Луганский информационный центр.

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. Согласно его решению я приступаю к исполнению обязанностей главы «республики» впредь до будущих выборов», - говорится в сообщении.

Плотницкого назначили уполномоченным от ОРЛО по выполнению Минских соглашений, так как он является одним из подписантов этих соглашений.

Пасечник также «заявил о своей приверженности Минским соглашениями».

«Республика последовательно будет выполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства», - заявил он.

Отмечается, что «совет министров», «народный совет ЛНР» и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.