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Подозреваемого во взяточничестве судью Днипровского районного суда Киева Николая Чауса задержали в Молдове. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Судья Чаус, который пытался скрыться от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированным НАБУ. После экстрадиционной проверки ждем Чауса на родине», - написала она.

Напомним, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест скандального судьи Днипровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание Чауса.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. 
ForUm

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