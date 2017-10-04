Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, отстранен от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, сообщает управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

«Согласно части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» судья Днепровского районного суда Чаус Николай Алексеевич временно отстраняется от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении», – говорится в сообщении.

В ВСП отметили, что судья считается временно отстраненным от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судьи от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

Процедура экстрадиции Чауса из Молдовы в Украину уже началась.

2 авгутса Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении Чауса.