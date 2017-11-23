Врачи Харьковской областной клинической больницы 22 ноября выписали беременную женщину, пострадавшую 18 октября в дорожно-транспортном происшествии в Харькове, повлекшем гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов.
Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, передают Українські Новини.
«Ребенок в норме, угрозы срыва нет, мама в стационарном лечении уже не нуждается. Продолжит восстанавливаться дома амбулаторно», - сказала она.
Еще одна пострадавшая продолжает лечиться в стационаре.
Напомним, в ДТП пострадала находившаяся на седьмом месяце беременности жительница Харькова, 30-летняя Жанна Власенко.
Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
До 10 ноября она находилась в состоянии искусственного сна.
Авария на ул. Сумской произошла около 20:45 18 октября. По информации Национальной полиции, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте. 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.
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