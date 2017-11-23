также в разделеОбщество
На Донбассе изъяли контрафактных сигарет на 3 миллиона 8
В Севастополе по подозрению в шпионаже задержали служащего ЧФ РФ 14
Грымчак о событиях в Луганске: Марионетки Кремля соперничают за власть 18
Гройсман о конфликте в «ЛНР»: Хочу, чтобы они уничтожили друг друга 50
Климкин назвал смерть крымскотатарской активистки убийством 174
В Днипре бизнесмен пытался закупить в РФ оборудование для прослушки 19
Госкино намерено запретить сериал «Сваты» 35
Полиция повторно объявила в розыск женщину, напавшую с молотком на бойца АТО 26
В Нацгвардии утверждают, что не были под НАБУ при задержании сына Авакова 17
Полиция ищет свидетелей нападения на судью в Полтаве 18
В СЦКК отрицают продвижение ВСУ под Горловкой 67
В Крыму после задержания умерла крымскотатарская активистка 56
Разведка: Всю наличность из Луганска вывезли в Россию 688
Луценко: ГПУ подготовила подозрение главе ФГИ 83
В ФСБ заявили о задержании членов крымскотатарского Меджлиса 43
С 2018 года в Украине отключат телеграф 102
Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске 55
Оксана Марченко: Проект «Время строить» изменит жизнь не только его героев 73

Врачи Харьковской областной клинической больницы 22 ноября выписали беременную женщину, пострадавшую 18 октября в дорожно-транспортном происшествии в Харькове, повлекшем гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Харьковской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

«Ребенок в норме, угрозы срыва нет, мама в стационарном лечении уже не нуждается. Продолжит восстанавливаться дома амбулаторно», - сказала она.

Еще одна пострадавшая продолжает лечиться в стационаре.

Напомним, в ДТП пострадала находившаяся на седьмом месяце беременности жительница Харькова, 30-летняя Жанна Власенко.

Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

До 10 ноября она находилась в состоянии искусственного сна.

Авария на ул. Сумской произошла около 20:45 18 октября. По информации Национальной полиции, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте. 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги