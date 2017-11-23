На оккупированных территориях Луганщины ухудшаются условия проживания местного населения. Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

В частности, по данным разведки, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства. По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ.

Пенсионерам, которые обращаются к сотрудникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации, сообщается, что средства будут отсутствовать до конца текущего года. При этом причины не указываются.

Напомним, по данным российских СМИ, автомобильный кортеж, в котором находятся главарь «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава «ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию.