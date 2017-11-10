Состояние беременной женщины, пострадавшей в ДТП на улице Сумской в Харькове, существенно улучшилось, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Пациентку вывели из состояния искусственного сна и перевели из реанимации в обычную палату гинекологического отделения ОКБ.

«В больницах сейчас остаются трое пострадавших в ДТП. Одну из двух пациенток «неотложки» выписали – она продолжит лечиться амбулаторно. В областной клинической больнице проходят лечение две пациентки. Состояние беременной женщины улучшилось, она уже в сознании, дышит самостоятельно и пытается садиться. Ее перевели из реанимационного отделения в гинекологию. Ребенок тоже развивается нормально», - сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20:45 18 октября. По информации Национальной полиции, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте. 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.