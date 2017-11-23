В районе населенного пункта Тарамчук результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили боевое травмирования трое военнослужащих. Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, военнослужащие находились в инженерной машине разграждения.

«Всех защитников Украины доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая врачебная помощь», - сказал спикер.

Напомним, по данным штаба АТО, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник у Катериновки получил боевое травмирование.