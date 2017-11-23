также в разделеПроисшествия
В Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки, погиб мужчина 39
Сутки в АТО: 12 обстрелов, двое военных ранены, один – травмирован 26
В Луганской области почти 20 тысяч абонентов остаются без света 30
На Львовщине произошло ДТП с туристическим автобусом, есть жертвы 50
В Полтаве напали на судью 35
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 34
На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 человека 46
На Сумщине убили отца известной биатлонистки 185
На Харьковщине взорвали банкомат 44
На Луганщине автобус столкнулся с двумя тракторами: 13 пострадавших 45
На Черниговщине водитель сбил насмерть мать с двумя дочерьми 62
Ситуация в АТО обостряется, погиб военный 37
Пентаграмма и черная курица: Под Одессой иностранцы совершили ритуальное убийство 100
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 101
На Виннитчине легковушка влетела в столб, погиб военный 50
На Буковине пьяный водитель пытался прорваться через границу 43
В Днипре мужчина открыл стрельбу по людям, ранены 4 человека 328
В зоне АТО из-за неосторожного обращения с печкой погибли 3 военных 180

В районе населенного пункта Тарамчук результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили боевое травмирования трое военнослужащих. Об этом сказал на  традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, военнослужащие находились в инженерной машине разграждения.

«Всех защитников Украины доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая врачебная помощь», - сказал спикер.

Напомним, по данным штаба АТО, за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Каменки и Катериновки. Еще один защитник у Катериновки получил боевое травмирование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги