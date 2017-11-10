также в разделеОбщество
Убийц 16-летнего патриота из Краматорска приговорили к пожизненному 5
Минюст создаст открытый реестр неплательщиков алиментов 7
ГПУ вызвала на допрос соратника Саакашвили 13
Украинцам обещают теплые и дождливые выходные 12
МВД хочет ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч 19
Полиция завершила проверку «заминированных» аэропортов 25
САП вручила Насирову обвинительный акт 45
МВД инициировало повышение штрафов для водителей 45
МВД предлагает выдавать первые водительские права на 2 года 43
Рада разблокировала подписание медреформы 60
ГПУ проверяет причастность Данилюка к преступлениям Януковича 43
САП требует прекратить конфликт между НАБУ и НАПК 55
Суд арестовал экс-председателя парламента Каталонии 53
Сущенко оставили под стражей до 30 ноября 41
В Крыму украинца Балуха из зала суда увезли в больницу 41
Правоохранители проводят обыски в компании Новинского 36
Адвокат: Клых впал в кому еще в начале сентября 52
ФСБ завершила расследование дела Сущенко 51

Пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии в Харькове, повлекшем гибель 6 и госпитализацию 5 пешеходов, Оксану Нестеренко выписали из Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Харьковской облгосадминистрации, передают Українські Новини.

«Она продолжит лечение амбулаторно дома»,- сказала представитель пресс-службы.

В больнице продолжают оставаться еще трое пострадавших.

«Динамика положительная, радикальных изменений нет. Беременная (30-летняя Жанна Власенко) спит», - сказала она.

Еще одного пострадавшего в ДТП, Юрия Неудачина, выписали из больницы 30 октября.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги