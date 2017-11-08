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В крупных городах Каталонии в среду, 8 ноября, проходит массовая забастовка сторонников отделения автономии от Испании.

В Барселоне протестующие перекрыли движение по крупным автомобильным магистралям, в связи с чем движение автомобильного транспорта оказалось полностью заблокировано, сообщает 112 Украина со ссылкой на El Pais.

В Жироне группы протестующих прорвались на железнодорожные станции, выдвинув требование заблокировать движение поездов. После того как сотрудники станции не пошли на условия забастовщиков, те перекрыли железнодорожные пути с плакатами «защитите демократию».

Полиция не предпринимает активных мер по разгону митингующих, однако фиксируются случаи стычек правоохранителей и участников забастовки.

Отмечается, что организатором массовых волнений выступил профсоюз Intersindical-CSC. Каталонские сепаратисты призвали выйти людей на улицы в поддержку заключенных экс-министров правительства Карлеса Пучдемона.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.

Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест. После этого бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями «безопасности и свободы» и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие «гарантии».

6 ноября бельгийский судья выпустил Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.
ForUm

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