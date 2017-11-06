Бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.

В решении суда указано, что все пятеро отпущенных не имеют права покидать страну, а также обязаны сообщать властям о своем месте жительства, сообщает Би-би-си.

Бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии, после того как Испания выдала общеевропейский ордер на их арест.

Ожидается, что они должны предстать перед судом в течение 15 дней. У Бельгии есть 60 дней на то, чтобы выдать обвиняемых Мадриду, однако, если те не станут оспаривать выдачу в судебном порядке, она может состояться гораздо раньше.

«Ходатайство о временном освобождении всех разыскиваемых, поданное Прокуратурой Брюсселя сегодня после полудня, удовлетворено рассматривающим дело судьей», - говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение об аресте восьмерых членов правительства Каталонии, которое было отстранено от власти после провозглашения независимости.

Прокуратура Испании запросила европейский ордер на их арест. После этого бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии

Сам Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями «безопасности и свободы» и выразил готовность вернуться, если Мадрид предоставит ему некие «гарантии».

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.