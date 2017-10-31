Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие «гарантии». Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ВВС.

Пучдемон уточнил, что находится в Бельгии «из соображений безопасности и свободы».

По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об агрессии Мадрида.

«Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение», - сказал Пучдемон.

По его словам, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Экс-глава региона также призвал своих сторонников успокоиться и постараться избежать конфронтации с Мадридом. «Мы не можем построить республику на насилии», - сказал он.

Пучдемон заявил, что политический процесс в Каталонии проходил в очень мирной манере, который нарушило вмешательство испанских силовиков, после чего «начался хаос».

Ранее во вторник Конституционный суд Испании приостановил действие декларации о независимости Каталонии.

В пятницу, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.