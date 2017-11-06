В новых оффшорных бумагах, обнародованных журналистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурируют бывший народный депутат от Партии регионов и друг экс-президента Виктора Януковича Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский. Это следует из так называемых Paradise Papers на сайте ICIJ.

По данным консорциума журналистов, Пригодский числится как единственный акционер ООО ТЮК, компания, зарегистрированная на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является «осуществление судоходной деятельности», включая приобретение судов.

Согласно финансовой отчетности TUC, поданной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года, активы компании оценивались примерно в 6,6 млн долларов США и состояли из строительства судов. Он также сообщил, что потери составили около 25,1 тыс. долларов, что позволило ему не платить налоги на прибыль в 2014 году согласно документу, сообщает РБК-Украина.

Файл также показывает, что TUC в июле 2015 года согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя. По данным реестра Мальты в декабре 2015 года, Пригодский стал акционером Ala Int. Ltd., компания, которая была основана в 2011 году и перечислена несколькими направлениями бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

В свою очередь Вощевский числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвич Борг. Марфе Холдинг был зарегистрирован в Мальте 10 декабря 2013 года, в Вощевского - 1080 акций, в Борг - 120.

«Вощевский, кажется, не проявил свою заинтересованность в Марфе Холдинг, когда он занял должность, но непонятно, был ли он обязан. Был также определенный спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в «роспуске» в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года», - говорится в материалах.

Напомним, обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.

В журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство-Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».