Политтехнолог Виталий Бала запретил сообщать СМИ о состоянии его здоровья.

Об этом журналистам сказал врач 17 больницы Киева Дмитрий Мясников, сообщает Укринформ.

«Пациент категорически отказывается от распространения информации о состоянии его здоровья. Он категорически запретил нам предоставлять любую информацию по этому поводу», - сказал врач.

Врач сообщил, что Бала сейчас находится в реанимации. У него «очень тяжелая травма», добавил Мясников.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.