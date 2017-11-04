В ночь с пятницы на субботу во Львове военные с полицией устроили облаву на студентов.

По сообщениям очевидцев, 4 ноября около 00:00 приблизительно 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа и начали проверку документов, сообщает ZAXID.NET.

Первой об этом в Facebook сообщила студентка София Галан, которая была в тот момент на месте событий. «Проезд Кривая Липа перекрыли военные. Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения. Часть военных с полицией пытались прорваться в заведение Paradox», - написала Галан.

Она уточнила, что полиция и военные были в бронежилетах и ​​с масками на лицах.

«Сказали что это у них какая-то операция (говорили какое-то название). На выходе из Кривой Липы стояло 5-7 военных. Проверяли студентов, спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого отпускали», - рассказала Галан.

Также, по ее словам, военные пытались устроить проверку и внутри ночного клуба Paradox.

Спикер Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская опровергла участие полиции в этих событиях. В военном комиссариате Львовской области, который является организатором акции, пока не комментируют ночную облаву.

В то же время проведение ночной проверки призывников подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк.

«Если говорить юридическим языком, то разрешено все, что не запрещено законом. Знаете, военные выполняют не свои личные меры, а меры, касающиеся национальной безопасности. Ведь сейчас происходит призыв в национальную службу и многие добровольно пришли и выполняют свой долг, а другим надо дать для этого стимул. Поэтому, чтобы вовремя провести мероприятия, организуются такие случаи для вручения повесток. Законодательством это, к сожалению, не очень урегулировано. Но могу сказать, что никому наручники не одевали, никого не пугали», - заявил Поронюк.

В то же время пока нет информации о количестве врученных повесток. Военный комиссар Львовщины Александр Тищенко сообщил, что все детали по спецоперации в переулке Кривая Липа озвучат на специальном брифинге.

Стоит заметить, что место и время проведения облавы выбраны не случайно. Переулок Кривая Липа очень популярен среди студентов и молодежи, тем более в пятницу вечером, поскольку здесь расположены много развлекательных заведений. Кроме того, достаточно перекрыть переулок с двух сторон, чтобы никто не смог убежать. Ранее из переулка можно было выбраться несколькими проходными дворами, однако после многочисленных реконструкций и пристроек это невозможно.

Напомним, правоохранители задержали в ночном клубе Киева в Шевченковском районе 17 человек, у которых были наркотики, более 30 посетителей клуба ночью забрали в военкомат. Среди посетителей были 11 малолетних, их передали родителям.