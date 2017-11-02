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В среду, 1 ноября, в Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом, возможно,  связанный с употреблением рыбной продукции. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Выяснено, что больной и его жена употребляли в пищу рыбную продукцию – рыбу плотву вяленую, приобретенную в продовольственном магазине Киевской области.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №3, по состоянию на 13:00 ему не введена противоботулиническая сыворотка в связи с ее отсутствием.

Ботулизм – острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum, содержащийся в неправильно приготовленных и хранящихся консервах.

Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболели 90 человек, 9 из них - умерли. 

 

 
ForUm

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