В среду, 1 ноября, в Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом, возможно, связанный с употреблением рыбной продукции. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Выяснено, что больной и его жена употребляли в пищу рыбную продукцию – рыбу плотву вяленую, приобретенную в продовольственном магазине Киевской области.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №3, по состоянию на 13:00 ему не введена противоботулиническая сыворотка в связи с ее отсутствием.

Ботулизм – острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum, содержащийся в неправильно приготовленных и хранящихся консервах.

Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболели 90 человек, 9 из них - умерли.