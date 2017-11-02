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Органы прокуратуры, в том числе Генеральная прокуратура, уволили 208 сотрудников в порядке люстрации (закона «Об очищении власти»). Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

«Из органов прокуратуры уволены 208 прокуроров и следователей, что составляет 22% от общего количества люстрированных лиц в государстве (924)», - говорится в ответе.

Из общего количества заявленных 70 человек были уволены в центральном аппарате, в региональных прокуратурах – 132, в Национальной академии прокуратуры – 6.

По решениям судов, приказами генпрокурора на должностях в органах прокуратуры восстановлены 2 прокуроров – Максим Мельниченко и Дмитрий Лубчук, которые были уволены в порядке люстрации.

 

 
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