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В Киеве полицейские задержали мужчину, который «заминировал» свадьбу друзей.

По данным пресс-службы столичного главка, неудачная шутка закончилась эвакуацией из ресторана 400 гостей.  

Около 19:00 дежурный Днепровского управления полиции получил сообщение от неизвестного о том, что у ресторана на улице Малышко, где празднуют свадьбу, он положил бомбу, которая взорвется через 10 минут. По адресу срочно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство территориального управления полиции.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по прибытию правоохранители провели эвакуацию 400 человек, а специалисты взрывотехнической службы тщательно осмотрели помещение ресторана и прилегающей территории. После обследования объекта взрывных устройств или веществ не найдено.

«В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вызов поступил с номера мобильного абонента, находящегося в Деснянском районе. Далее выяснили местонахождение заявителя и задержали его. Он находился дома и употреблял алкогольные напитки, поэтому объяснить четко свои действия не смог. По одной из версий, он узнал о свадьбе друзей и решил просто испортить им настроение», - отметил Кузьмин.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 44-летнего мужчину задержали. Известно, что он – уроженец другого государства, который уже имеет судимость за совершение кражи. Последние годы жил в столице, где работал на продовольственных рынках.

Внесены сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

 
ForUm

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