В Киеве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом у жительницы столицы, сообщает Госпродпотребслужба.

С эпидемиологического анамнеза выяснено, что случай заболевания ботулизмом, возможно, связан с употреблением рыбы вяленой плотвы непотрошеной, самостоятельно выловленной в реке Десна.

Рыбная продукция была изготовлена ​​в домашних условиях в апреле 2018 года.

За медицинской помощью больная обратилась 27 мая, госпитализирована в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы. В тот же день ей ввели противоботулиническую сыворотку, но позже женщина умерла.

Остатки рыбной продукции утилизированы родственником заболевшей.

Ботулизм – острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum и ее токсином. Заболевание регистрируется повсеместно, кроме районов вечной мерзлоты. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не изменяет их свойств (внешний вид, вкус, запах).

Основным путем передачи заболевания является пищевой, обусловленный употреблением консервированных в домашних условиях продуктов питания.

В вопросах профилактики ботулизма основным принципом является соблюдение чистоты сырья. Поэтому чем чище отмыты овощи перед консервированием, чем тщательнее промыта рыба перед посолом, тем меньше вероятность попадания в продукт возбудителя ботулизма.

С целью предупреждения пищевых отравлений необходимо соблюдать следующие рекомендации:

не брать в дорогу и на отдых продукты, которые быстро портятся;

такие продукты следует хранить только в холодильнике и обязательно соблюдать сроки их применения;

тщательно проваривать, тушить и прожаривать пищевые продукты, особенно консервированные, непосредственно перед употреблением. Остатки пищи на следующий день перед употреблением обязательно прокипятить или потушить;

сырые и вареные продукты при приготовлении пищи обрабатывать отдельным разрабатываемым инвентарем (ножи, доски);

защищать пищевые продукты и продовольственное сырье от случайных загрязнений, сохранять их в закрытой посуде;

не покупать продукты питания на стихийных рынках с рук у частных лиц.

В случае выявления первых признаков пищевого отравления (слабость, повышение температуры тела, тошнота, боль в животе, рвота, понос и т.п.) не занимайтесь самолечением, а срочно обратитесь в ближайшее лечебное учреждение.