В одесской больнице от ботулизма умер 52-летний мужчина.

В одном из городских супермаркетов он приобрел вяленую рыбу, сообщает ТСН.

К медикам обратился через три дня с типичными симптомами ботулизма, через пять дней – умер.

Врачи уверяют, что сыворотку мужчина получил, поскольку в Одесской области с прошлых лет сохранились запасы анатоксина.

Напомним, в Киеве зарегистрированы 4 случая заболевания ботулизмом, в том числе 1 летальный, связанные с употреблением вяленой рыбы различных видов, приобретенной в супермаркетах города.

Кроме того, в Херсонской области был зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай ботулизма у женщины 1986 года рождения, который также вероятно связан с употреблением рыбы.

Позже в Сумах от ботулизма скончался 38-летний мужчина – фельдшер скорой медицинской помощи, который также употреблял вяленую рыбу.

В Горишних Плавнях Полтавской области от ботулизма умер 57-летний мужчина.