также в разделеОбщество
В Киев со Святой Горы Афон прибыла икона Божией Матери «Иверская» 7
На реформу здравоохранения дополнительно выделят 25 миллиардов 17
Полиция завела дело по факту ДТП с Барной 29
Барна признал свою вину в ДТП 59
Россия отправила на Донбасс 66-й «гумконвой» 20
По безвизу в ЕС выехали более 6 тысяч украинцев 26
Сутки в АТО: 55 обстрелов, трое военных ранены 18
Закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу 38
Барна остается в больнице после ДТП 35
14 июня. Картина дня 70
Мэру Николаева вручили протокол об админнарушении 103
«Укрзализныця» намерена запустить поезд Ривне-Хелм 61
Российскому блогеру запретили въезд в Украину 65
ВАСУ отказался отменить указ Порошенко о запрете российских соцсетей 101
С начала года на Донетчине задержали 112 боевиков 23
Заболеваемость корью зафиксирована в 15 областях Украины 98
В ВСУ заявляют о резком сокращении небоевых потерь 38
Кабмин упростил перевод дачных и садовых домов в жилые 135

За три месяца в Украине зафиксировано 62 случая ботулизма, из них 9 - летальных.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Она подчеркнула, что почти все случаи связаны с употреблением рыбы домашнего и промышленного производства.

«За три месяца в Украине зафиксировано 62 случая ботулизма, из них 9 закончились смертью. Эта болезнь может проявиться от двух до 24 часов. При первых симптомах отравления необходимо срочно обращаться к врачам», - сказала Сивак.

Она признала, что в Украине есть огромные проблемы с наличием противоботулинической сыворотки. «С сывороткой - суперпроблема. Мы можем использовать только зарегистрированные препараты. На сегодняшний день ни один препарат в Украине не зарегистрирован. Все переговоры с производителями закончились безуспешно. Производителям поставлять препараты невыгодно. Мы имеем договоренности с международными организациями относительно гуманитарной помощи сыворотками против ботулизма. С Красным Крестом и ПРООН. Мы просим больше доз, возможно, несколько сотен», - сообщила Сивак.

Чиновница также напомнила, что в прошлом году было зафиксировано 105 случаев ботулизма, из них – 12 смертельных.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года