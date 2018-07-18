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По состоянию на 16 июля в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболели 65 человек, 5 из них умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, на прошлой неделе зафиксирован пятый с начала года летальный случай ботулизма - в Запорожской области. Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас в Украине есть сыворотки от ботулизма.

МОЗ обращает внимание всех граждан, ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю неизвестно. К факторам риска относятся потребление вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

Напомним, в марте в Киеве от ботулизма умерла женщина.
ForUm

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