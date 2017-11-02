Украина готова предоставить США имеющуюся у нее информацию, которая может помочь расследованию дела экс-главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу CBC, сообщает РБК-Украина.

Он добавил, что пока подобных просьб от правоохранителей США не поступало. «Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если мы получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть», - отметил Гройсман.

В то же время премьер напомнил изданию, что дело Манафорта связано с периодом власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и нынешнее правительство никак с ним не связано.

«Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, Манафорту и его давнему деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Издание New York Times сообщило, что Манафорт сдалсяфедеральным властям.

ФБР изучает денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на американские счета, чтобы выяснить, не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен беглого президента Виктора Януковича.

30 октября Федеральный суд Вашингтона принял решение избрать для Манафорта и его бизнес-партнер Рика Гейтса меру пресечения в виде домашнего ареста.

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным.

По данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает получение денег.

По его словам, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к «черной бухгалтерии» ПР.

Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.