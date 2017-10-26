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Пострадавшего от покушения возле телеканала Эспрессо нардепа Игоря Мосийчука перевезли из киевской частной клиники «Борис» в другое лечебное учреждение

Сегодня после 17:00 машина «скорой» увезла Мосийчука к тому врачу, у которого он уже лечился ранее, сообщает Эспрессо.TV.

В то же время место расположения больницы и фамилия специалиста, который теперь будет заниматься лечением политика, не называется.

Как отмечается, перевозка Мосийчука произошла из соображений безопасности.

Машину «скорой» сопровождали 2 машины охраны.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Погибший при взрыве в Киеве Руслан Кушнир начал работать с нардепом всего месяц назад.

Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».
ForUm

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