также в разделеПроисшествия
ДТП в Харькове: Пострадавшая девушка скончалась в больнице 11
Среди пострадавших от взрыва в Киеве есть женщина 31
Ляшко: Состояние Балы – очень тяжелое 53
За сутки в зоне АТО ранен один военный 30
Мосийчук о покушении: Заказчики сидят в Москве, исполнители – киевские 125
Покушение на Мосийчука: взрывчатку, вероятно, заложили в мотоцикл 70
На Киевщине женщина пыталась продать 2-летнего сына 43
В избиении до смерти 17-летней девушки в Малине подозревают 5 человек 83
На Луганщине пропал военный 42
В Донецке боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 58
В Виннице горела психбольница, эвакуировали 40 пациентов 33
Сутки в зоне АТО: 15 обстрелов, 4 военных погибли, еще 4 – ранены 69
В зоне АТО погибли 4 военных, еще 3 – ранены 167
На Киевщине в поножовщине убили участника АТО 85
На Хмельнитчине во время занятий загорелась школа 30
Харьковчанин, осужденный за пьяное ДТП с 6 погибшими, снова сел за руль навеселе 93
На Житомирщине друзья жестоко избили 17-летнюю девушку 106
В России пропали двое украинцев, путешествовавших автостопом в Грузию 78

В результате покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука в Киеве погиб еще один человек.

Им оказался случайный прохожий, мужчина 1981 года рождения, сообщает ТСН.

Отмечается, что он находился в 17 больницу, где и политолог Бала.

Информацию о гибели пострадавшего подтвердили в  соцсетях.

«Еще одним пострадавшим оказался случайный прохожий, местный житель. Желаю ему также скорейшего выздоровления. Upd. Сочувствую близким погибшего», - написал экс-нардеп Василий Горбаль.



«Кровавый вечер... Погибших двое. Охранник Мосийчука и прохожий, по имени Михаил, скончался в 17 больнице... Виталий Бала очень тяжел, состояние критическое. Все подробности и версии утром», - сообщил помощник Ляшко Юрий Федун.


Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

195
Теги