В результате покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука в Киеве погиб еще один человек.

Им оказался случайный прохожий, мужчина 1981 года рождения, сообщает ТСН.

Отмечается, что он находился в 17 больницу, где и политолог Бала.

Информацию о гибели пострадавшего подтвердили в соцсетях.

«Еще одним пострадавшим оказался случайный прохожий, местный житель. Желаю ему также скорейшего выздоровления. Upd. Сочувствую близким погибшего», - написал экс-нардеп Василий Горбаль.





«Кровавый вечер... Погибших двое. Охранник Мосийчука и прохожий, по имени Михаил, скончался в 17 больнице... Виталий Бала очень тяжел, состояние критическое. Все подробности и версии утром», - сообщил помощник Ляшко Юрий Федун.



Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.



