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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в российских тюрьмах находятся 38 политических заключенных. Об этом он сказал на конференции «Киевские трансатлантические диалоги».

Также он выразил убеждение, что «Россия не может вынести международного давления», сообщает УНИАН.

«Поскольку все наши усилия в течение последних недель и месяцев привели к тому, что сейчас Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз освобождены из российских тюрем. И мы продолжим борьбу за каждого, кто сейчас находится в российских тюрьмах. У нас все еще есть ошеломляющее число - 38 наших политических заключенных в российских тюрьмах, и в то же время более 100 заложников на оккупированном Донбассе», - заявил Климкин.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.
ForUm

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