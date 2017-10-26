Гарантии обучения на языках нацменьшинств в школе будут прописаны в законе об общем среднем образовании. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в рамках круглого стола с участием представителей польского меньшинства и школ с польским языком обучения, сообщает пресс-служба Минобразования.

«Мы готовы к обсуждению имплементации статьи 7 закона «Об образовании», отдали ее на экспертизу Венецианской комиссии, но есть предел, которой мы не уступим - мы должны научить детей свободно владеть украинским, и это не может быть лимитировано никакими советами», – отметила она.

Гриневич подчеркнула, что языковая статья закона «Об образовании» является очень общей и требует большей детализации в следующих документах.

«Например, вопросы вызывает слово «может» в 4 пункте статьи закона, которая дает право изучать предметы на родном языке, если он принадлежит к языкам ЕС. Может – это не гарантия. Такое мнение звучит. Однако нужно понимать, что эти нормы выписаны для всего спектра образования - от дошкольного до высшего образования. В университетах - может, у школьной - определенные гарантии будут выписаны в законе «Об общем среднем образовании», - пояснила министр.

Как сообщал ForUm, Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона «Об образовании».

Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.