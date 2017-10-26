Водитель автомобиля Lexus, который влетел в толпу людей на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове, Елена Зайцева ежедневно получает передачи с едой в СИЗО. Об этом рассказал заместитель начальника учреждения по исполнению наказаний №27 (Харьковское СИЗО) Дмитрий Холод, сообщает Depo.Харьков.

По его словам, Зайцева находится в камере еще с девятью подозреваемыми в тяжких преступлениях (грабежи, незаконный оборот наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Все они разного возраста.

Всего в СИЗО на сегодняшний день, по словам Холода, находятся 105 женщин.

Он добавил, что Зайцева уже адаптировалась к условиям, ведет себя спокойно.

«Жалоб от нее не было, она ведет себя спокойно. Сейчас она адаптировалась и находится в нормальном состоянии», - сказал Холод.

На свидание к Зайцевой приходила мать, также ее регулярно посещает адвокат.

«Свидания с адвокатом не ограничены, она может приходить в рабочее время ежедневно», - пояснил Холод.

Он добавил, что в день, когда Зайцеву привезли из зала суда, с ней работал психолог, потому что она была в подавленном состоянии. За помощью к врачам не обращалась.

В камере, где находится Зайцева, отдельный санузел и душ, есть телевизор, но интернет женщинам использовать запрещено.

Также Холод добавил, что Зайцевой ежедневно передают передачи с едой.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.