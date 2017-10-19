Группа депутатов Европейского парламента от Чехии направила письмо президенту страны Милошу Земана с призывом «извиниться перед Украиной за свои высказывания, таким образом хотя бы частично исправить вред».

В письме также отмечается, что своим выступлением в Страсбурге Земан подрывает авторитет международного права, когда Украина стала жертвой агрессии России. «Эта агрессия, которая привела к противозаконному состоянию в Крыму, продолжается, поэтому, является риском безопасности для нашей страны и всей Европы», - говорится в письме, сообщает Радио Свобода.

По мнению чешских европарламентариев, позиция Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства. «Крым является составной частью Украины и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия среди прочего обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность», - отмечается в письме.

Авторы обращения считают, что Земан не может «свою ошибку» объяснять «личными взглядами». «Перед Советом Европы вы не выступали как частное лицо, а как глава государства. Если вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, должны как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников», - отмечают в обращении чешские евродепутаты.

Письмо-обращение к чешскому президенту подписали шесть евродепутатов, среди которых, в частности, Яромир Штетина, Иржи Поспишил, Людек Нидермаер.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.

Земан заявил, что он не намерен извиняться за свои слова о том, что аннексия Крыма – «завершенное дело», так как он предупредил, что это его личное мнение.