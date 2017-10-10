Министр иностранных дел Павел Климкин считает срежиссированным выступление президента Чехии Милоша Земана на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которой последний заявил, что Украина должна договориться с РФ о финансовой компенсации за оккупированный Крым. Об этом глава МИД написал в Twitter.



«Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», – отмпетил он.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине.