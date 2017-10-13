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Президент Чехии Милош Земан заявил, что он не намерен извиняться за свои слова о том, что аннексия Крыма – «завершенное дело», так как он предупредил, что это его личное мнение. Об этом он сказал в интервью, которое вышло в четверг на телеканале Barrandov TV, передает издание Prague Monitor.

По его словам, Украина не может потребовать от него официальных извинений именно потому, что речь идет о его личной позиции. А если бы Украина и сделала это, он бы отказался, - как и всегда в подобных случаях, передает 112 Украина.

Отмечается, что Земан известен своими резкими высказываниями, а также поддержкой России и Китая.

В указанном интервью президент Чехии отметил, что он уже говорил, что незаконная аннексия Крыма Россией в прошлом, а попытка вернуть полуостров Украине может привести к большой войне.

«Но что важнее всего: Крым находится во владении России, и я не могу представить ни одного российского правительства, которое отказалось бы от Крыма», - сказал Земан.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предложил решить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным

В то же время премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства. 

 
ForUm

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