также в разделеПолитика
В МИД удивлены заявлением венгерского министра о пересмотре СА 5
Чехия подтвердила позицию о сохранении антироссийских санкций 11
Климкин: Земана не исправить, нужно искать режиссеров 26
«Это не продается»: Геращенко прокомментировала предложение Зеемана по Крыму 40
В Европарламенте предлагают Украине «Восточное партнерство+» 104
Турчинов: В РФ могут ездить только разведчики и шпионы 197
Президент Чехии предложил узаконить аннексию Крыма 143
Заключение Венецианской комиссии по закону «Об образовании» будет в декабре 36
Пенсионная реформа заработает 11 октября 168
ЕС настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине 95
Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу 180
Глава МИД Венгрии отказался ехать с Климкиным на Закарпатье 180
Луценко: В законопроект по Донбассу внесут правки касательно Крыма 85
Венгрия инициирует пересмотр Ассоциации Украина-ЕС из-за закона об образовании 107
ПАСЕ во втором туре не смогла избрать президента 50
Луценко не жалеет, что кричала «вынеси козла» 110
Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве 46
Нардеп Украины возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ 47

Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел относительно заявления президента Чехии Милоша Земана на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которой последний заявил, что Украина должна договориться с РФ о финансовой компенсации за оккупированный Крым. 

«В Украине с возмущением восприняли высказывания президента Милоша Земана во время его выступления 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем «продажи» части нашей территории, является абсолютно приемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук российских оккупантов, десятки тысяч украинских и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом.

«Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс», – сказано в заявлении.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагаетрешить вопрос с помощью выплат Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги