Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел относительно заявления президента Чехии Милоша Земана на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время которой последний заявил, что Украина должна договориться с РФ о финансовой компенсации за оккупированный Крым.

«В Украине с возмущением восприняли высказывания президента Милоша Земана во время его выступления 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем «продажи» части нашей территории, является абсолютно приемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук российских оккупантов, десятки тысяч украинских и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом.

«Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой. В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс», – сказано в заявлении.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагаетрешить вопрос с помощью выплат Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным.