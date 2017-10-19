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Правительство ввело квоты для работников старше 45 лет, чтобы обеспечить их трудоустройство. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Люди иногда говорят о том, что мне больше 45 лет и я не могу найти себе работу. Так вот, мы ввели квотирование, что люди старше 45 лет теперь могут уже претендовать на рабочие места в украинских компаниях - это будет не менее 4% от общего состава работников», - сказал Гройсман.

По его словам, такая норма должна быть обязательной для работодателя.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Министерстве социальной политики обдумывают, какие санкции предусмотреть для работодателей, которые не будут соблюдать введение квот для 45-летних работников. «На каждом предприятии должно быть 4% рабочих мест для лиц от 45 лет. Если нет - будут определенные стимулирующие моменты», - заявил Рева.

Он отметил, что схема квотирования для предприятий будет подобной квотированию для лиц с инвалидностью.

«Если мы берем людей с инвалидностью, то за каждое несозданное рабочее место работодатель сумму стоимости заработной платы платит в фонд социальной защиты инвалидов. Какой будет система, как будем платить, выясним дополнительно», - отметил министр соцполитики.

По его словам, если не ввести соответствующие санкции к работодателям-нарушителям квотирования, то «никто этим заниматься не будет».

«Это законодательная норма, которую мы будем реализовывать через подзаконные акты. Закон вступает в силу с 1 января. Значит, когда должна заработать эта система? С 1 января. Все логично», - подчеркнул Рева.
ForUm

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