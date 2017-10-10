Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине.

Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Европейская правда.

«По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом», - заявил он.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: «Крым – это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело (fait accompli)».

Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется «европейская война». Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну». На этом основании Земан сделал вывод, что «война» неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма.

«Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», - обратился он к депутатам.

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем не выведет Крым из состава России.