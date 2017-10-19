Состояние двух человек, пострадавших в ДТП в Харькове, остается крайне тяжелым. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на своего корреспондента.

«Уже сейчас, соболезнуя семьям погибших, харьковчане начинают приносить цветы на место происшествия. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым», - сообщила журналист.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем автомобиля, который въехал в толпу, была 20-летняя Елена Зайцева.