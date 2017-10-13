Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что территории Украины, где компактно проживают представители нацменьшинств, не владеющие государственным языком, могут стать объектом территориальных претензий.

«Какие-либо созданные «языковые гетто» - это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», - сказала Гриневич в эфире телеканала «1+1», сообщает LB.ua.

В пример министр привела ситуацию, когда в 2017 году 75% выпускников школ в Береговском районе Закарпатской области, которое является местом компактного проживания венгерского меньшинства, провалили внешнее независимое тестирование, в том числе из-за того, что не знают украинский язык.

Кроме того, она подчеркнула, что значительная часть населения этой территории вообще не говорит на украинском.

По мнению министра, официальный язык связывает разные регионы страны.

По словам Гриневич, Минобразования ожидает, что выводы Венецианской комиссии по языковым нормам закона «Об образовании» будут включать лишь некоторые рекомендации, так как в целом Украина не нарушила ни одного из международных обязательств.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Заявила, что агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».