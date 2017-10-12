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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».

Решение было принято по итогам дебатов, сообщает Укринформ.

Документ поддержали 82 из присутствующих в зале депутатов, против проголосовали – 11, 17 воздержались.

Из состава украинской делегации «за» проголосовал депутат Мустафа Джемилев, все остальные высказались «против».

В тексте решения содержится просьба учесть все «без исключения» рекомендации, которые будут предоставлены Венецианской комиссией.

Основная критика ПАСЕ касается ст.7 Закона Украины «Об образовании», в частности подписания Закона, содержащего эту статью, без проведения консультаций с представителями национальных меньшинств и вынесения Закона на рассмотрение Венецианской комиссии не до, а после подписания.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщала в зале ПАСЕ, что закон прошел детальное обсуждение и рассмотрение в Верховной Раде, где присутствуют не только депутаты, представляющие округа, где проживают нацменьшинства, но и сами представители нацменьшинств.

Напомним, в конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Венгрия одной из первых раскритиковала принятый закон и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

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