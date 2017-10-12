Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине и это недопустимо. Также их риторика носит предвыборный характер и направлена ​​на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира», – отметила она.

По словам Геращенко, нечестно использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями.

«Мы же остаемся открытыми к диалогу, мы готовы обсуждать любые наши законы, потому что они европейские. И мы ждем транспарентности – чтобы и украинская диаспора в соседних странах имела право на изучение украинского. И еще – в этой дискуссии и в своих поправках румынские и венгерские коллеги, по сути, перечеркивают право украинских детей (этнических румын и венгров) выучить украинский, быть более конкурентными и иметь равные шансы на высшее образование... Обидно, потому что это не работает на интересы детей. Это работает на интересы взрослых дядь и теть политиков из соседних стран», – подытожила она.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваю треформу образования в Украине.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Украина направила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».