также в разделеПолитика
Еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС против РФ 33
Медведчук обвинил власть в ущемлении конституционных прав русскоязычных граждан 32
«Глубоко психически больной»: Гройсман прокомментировал заявление Земана о Крыме 42
Армия сделана моими усилиями: Порошенко обещает отрубить руки ворам в ВСУ 82
ПАСЕ приняла рекомендации по украинскому закону «Об образовании» 130
Кулеба: Резолюция ПАСЕ не гарантирует возвращение России 127
ПАСЕ утвердила резолюцию о снятии политических санкций против России 281
Бильдт: Сравнение Крыма и Каталонии – спекуляции российской пропаганды 59
МИД направил Венгрии ноту протеста из-за акции «Самоопределение для Закарпатья» 94
Порошенко уверен, что в Раде хватит голосов на антикоррупционный суд 59
«Движение» Саакашвили и «Наша Украина»: названы партии с возможным теневым финансированием 61
Климкин о Венгрии: Либо ведем диалог, либо работаем с абстрактной мифологией 85
Порошенко: За три года поведение РФ не изменилось 270
Порошенко: Заложников на оккупированных территориях все больше 37
Аваков: Парасюк не находится в международном розыске 49
Порошенко надеется, что делегация РФ не вернется в ПАСЕ 63
Порошенко: Недопустимо, когда дети из нацменьшинств не знают украинский язык 192
Порошенко: Трибуна ПАСЕ создана не для торговли территориями 50

Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Агрессивные заявления некоторых представителей венгерской и румынской делегаций можно рассматривать как скрытые территориальные претензии к Украине и это недопустимо. Также их риторика носит предвыборный характер и направлена ​​на мобилизацию собственного электората, чтобы показать, что румынские и венгерские политики борются за своих соотечественников во всех уголках мира», – отметила она.

По словам Геращенко, нечестно использовать внутренние электоральные темы для ухудшения отношений с ближайшими соседями.

«Мы же остаемся открытыми к диалогу, мы готовы обсуждать любые наши законы, потому что они европейские. И мы ждем транспарентности – чтобы и украинская диаспора в соседних странах имела право на изучение украинского. И еще – в этой дискуссии и в своих поправках румынские и венгерские коллеги, по сути, перечеркивают право украинских детей (этнических румын и венгров) выучить украинский, быть более конкурентными и иметь равные шансы на высшее образование... Обидно, потому что это не работает на интересы детей. Это работает на интересы взрослых дядь и теть политиков из соседних стран», – подытожила она.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваю треформу образования в Украине. 

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Украина направила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги