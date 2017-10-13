Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным не изменил свою позицию в отношении украинского закона об образовании.

Соответствующее заявление Сийярто сделал по итогам встречи с Климкиным в Будапеште в четверг, 12 октября, сообщает ZN.UA со ссылкой на AP.

Сийярто пообещал, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом из-за языковых норм украинского закона об образовании.

Глава МИД Венгрии назвал отношения между Киевом и Будапештом, «наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году».

Сийярто продолжает утверждать, что новый украинский закон существенно ущемляет права национальных меньшинств, в частности, венгров.

Напомним, в ходе визита в Будапешт Климкин разъяснил венгерской стороне содержание образовательной реформы и представил аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».