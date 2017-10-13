В рамках переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто основное внимание было уделено вопросу нового закона Украины «Об образовании», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства. Климкин отметил, что документ полностью соответствует международным стандартам, Украина передала образовательный закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, чтобы снять любые беспокойства», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что готовность к диалогу в процессе имплементации образовательной реформы в Украине и началу консультации по конкретным вопросам, связанным с языком образования венгерского национального меньшинства – путь к пониманию. В этой связи подтвержден визит министра человеческих ресурсов Золтана Балога в Украину 19 октября.

Климкин обратился с просьбой о дальнейшей поддержке в противодействии российской агрессии, восстановлении мира и территориальной целостности Украины, поблагодарив за помощь, которая предоставляется для лечения раненых украинских военных, оздоровлений детей из семей участников АТО, гуманитарную помощь.

Были обсуждены также вопросы украинско-венгерского торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Украина направила Венгрии ноту протеста в связи с намерением провести 13 октября акцию «Самоопределение для Закарпатья».

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».