Эксперты Совета Европы очень положительно оценивают реформу образования в Украине. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.



«Завершилась встреча с генсеком Совета Европы. Министр Гриневич объяснила суть реформы образования. На все вопросы предоставила исчерпывающие ответы», – отметил он.

По словам Кулебы, эксперты СЕ очень положительно оценивают реформу образования. «По статье 7 ждем мнения «венецианки». Партнеры должны снизить градус риторики», – подчеркнул дипломат.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.