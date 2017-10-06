Полузащитник сборной Украины Марлос присоединился к национальной команде в Шкодере перед отборочным матчем ЧМ-2018 Косово - Украина. Об этом сообщается на странице ФФУ в Twitter.
Марлос приєднався до команди в Албанії! #МиЗбірна #KosUkr pic.twitter.com/SRSVhi3JI0— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 6 октября 2017 г.
Участие Марлоса в матче было под вопросом, потому что он не вылетел в Албанию вместе с командой из-за проблем с документами.
Сайт УЕФА обнародовал заявку сборной Украины на сегодняшний матч и Марлос включен в нее.
Напомним, бразильский полузащитник «Шахтера» получил украинское гражданство, и его вызвали в сборную Украины на матчи против Косово и Хорватии.
Матч отбора на ЧМ-2018 Косово - Украина состоится сегодня в албанском городе Шкодере. Начало в 21:45.
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