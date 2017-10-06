Полузащитник сборной Украины Марлос присоединился к национальной команде в Шкодере перед отборочным матчем ЧМ-2018 Косово - Украина. Об этом сообщается на странице ФФУ в Twitter.





Участие Марлоса в матче было под вопросом, потому что он не вылетел в Албанию вместе с командой из-за проблем с документами.

Сайт УЕФА обнародовал заявку сборной Украины на сегодняшний матч и Марлос включен в нее.

Напомним, бразильский полузащитник «Шахтера» получил украинское гражданство, и его вызвали в сборную Украины на матчи против Косово и Хорватии.

Матч отбора на ЧМ-2018 Косово - Украина состоится сегодня в албанском городе Шкодере. Начало в 21:45.



