Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлос получил украинское гражданство. Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Сергей Палкин.
«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», - написал он в Facebook, опубликовав фото Марлоса с документом.
Накануне ряд СМИ сообщили, что президент Украины подписал указ о присвоении украинского гражданства футболисту.
Уроженец бразильского Сан-Жозе-дус-Пиньяйс Марлос переехал в Украину зимой 2012 года, изначально присоединившись к «Металлисту». После двух с половиной сезонов в составе харьковского клуба летом 2014 года он перешел в донецкий «Шахтер».
В составе «горняков» 29-летний футболист становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и один раз Суперкубок Украины.
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