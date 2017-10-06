Полузащитник «Шахтера» Марлос показал украинский паспорт. Об этом сообщается на странице ФФУ в Twitter.



Ранее у 29-летнего хавбека был временный документ. В связи с этим Марлос задержался в Украине и только сегодня присоединился к национальной сборной в албанском городе Шкодере. Там украинцы проведут ключевой матч отбора на ЧМ-2018 против Косово.

Напомним, бразильский полузащитник «Шахтера» получил украинское гражданство, и его вызвали в сборную Украины на матчи против Косово и Хорватии.