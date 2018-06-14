Футболисты сборной Англии, которые прибыли 13 июня в Россию на чемпионат мира по футболу, отказались пробовать подаренный каравай. Об этом сообщает Eurosport.

«Главному тренеру Гарету Саутгейту и капитану Харри Кейну подарили самовар и каравай. Англичане приняли подарок, но так и не попробовали угощение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что футболисты сборной привезли свои продукты и собственных поваров из опасения отравления.

ЧМ по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. О дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к ним присоединилась Австралия. Европейский парламент же намерен сегодня проголосовать за резолюцию о бойкоте.