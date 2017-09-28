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После взрывов на военных складах в Сватово и Балаклее были привлечены к ответственности ряд должностных лиц Минобороны. Об этом заявил глава ведомства Степан Полторак на военном кабинете, созванном Президентом Петром Порошенко в связи с чрезвычайным происшествием в Калиновке, сообщает пресс-служба Главы государства.

Полторак напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам.

По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек.

Министр сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем в ближайшее время доложит Президенту о результатах.

Напомним, народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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