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Территорию, которая пострадала в результате чрезвычайной ситуации в г.Балаклея в Харьковской области на территории 65 арсенала Вооруженных сил Украины, когда возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, полностью разминировано и очищено.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Балаклею, сообщает пресс-служба министерства.

«Эта чрезвычайная ситуация относится к такой категории, последствия которой ликвидируются не за один день. Это требовало системности и ответственности. С самого первого дня мы держали и держим ситуацию в Балаклее под контролем. Следует вспомнить, что разминирование территории после взрывов складов боеприпасов в Новобогдановке продолжалось почти 10 лет, в Лозовой на Харьковщине - 5 лет, в Сватово на Луганщине - продолжается. Нам удалось это сделать в максимально сжатые сроки», - отметил Зубко.

Он сообщил, что ликвидация последствий происходила в два этапа. «Во-первых, первоочередные антикризисные действия. Правительство для этого выделило по линии ГосЧС 20,6 млн грн. Важно было спасти человеческие жизни в период активной фазы чрезвычайной ситуации и начать разминирование. Далее мы утвердили план гуманитарного разминирования населенных пунктов и территорий, прилегающих к арсеналу. К разминированию привлекались пиротехнические бригады и экипажи инженерной техники из 18 областей Украины. Сейчас все необходимые шаги сделаны, пиротехническими подразделениями изъято около 29 тысяч взрывоопасных предметов. Балаклея, 9 населенных пунктов и прилегающая к арсеналу 10-километровая зона, загрязненная боеприпасами, очищены», - заявил Зубко.

По его словам, в течение 2017 года ГосЧС обеспечит постоянный мониторинг состояния очищенной территории, а также оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов. «Важный акцент – безопасность сельскохозяйственных работ на этих территориях и постоянное их сопровождение со стороны пиротехнических бригад. Еще одна задача – предупреждение и профилактика. Особенно среди детей, школьников и подростков. Балаклея остается территорией особого внимания», - подчеркнул Зубко.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

 
ForUm

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